傳台美關稅降至15%「台積電加碼設廠」 柯文哲：別變美積電

民眾黨前主席柯文哲回應台美關稅與台積電加碼設廠。

《紐約時報》報導指出，台美關稅談判已經接近完成，雙方最快本月對外宣布結果，美國對台灣商品的進口關稅可望下調至15%，與日本、南韓水準一致，另外台積電也要加碼，進一步擴大在美國亞利桑那州的投資規模，規畫新建至少5座晶圓廠。對此民眾黨前主席柯文哲發聲，呼籲台積電不要變美積電。

柯文哲上午前往宜蘭，陪同民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟，並接受媒體聯訪。柯文哲受訪時直言，關稅就算下調，也只是追平日韓，真正的問題是「台灣究竟拿什麼去交換」。柯文哲重申，台積電是台灣半導體產業鏈的核心，假設核心產業大量外移，恐怕導致產業被掏空，更示警「不要讓台積電最後變成美積電」。

柯文哲也說，台積電是台灣半導體產業鏈最重要的一環，如果整個產業鏈搬走，台灣就會被掏空。且至今已經付錢但東西沒拿到的費用已經破6千億，現在又要掏1.25兆來處理國防特別預算條例，相信大家會很難接受，他也批評台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，不要常說愛台灣，就可以為所欲為，也不要每次都把美國拿來搪塞。