傳台美關稅降至15% 台股強攻31000點

紐約時報報導指台美關稅即將達成協議，美國將把從台灣進口的關稅從20%降至15%。受此利多消息激勵，台指期夜盤大漲371點，突破31000點，台北股市今天(13日)一早開盤，在台積電股價站上1720元的新高帶領下，午盤前最高來到30973點。國內投顧指出，關稅底定對台股奠定更加穩固的基礎。

根據外媒報導，美國政府與台灣的貿易關稅協議已進入法律審查的最後階段，預計最快在本月內正式公布；報導也指出台積電將在美國再多設5座半導體廠。儘管有專家認為這對於台積電未來獲利是考驗，不過，台積電13日股價似乎不受影響，一早開盤就站上1720元，股價持續刷新盤中紀錄。

國內投顧指出，最新傳出的關稅稅率讓台灣的關稅待遇與日本、南韓等美國在亞洲的關鍵貿易夥伴看齊，能有效緩解台灣企業對於長期貿易壁壘的不確定性；且關稅的不確定因素消除，對台股奠定更加穩固基礎。不過，由於台股近期漲勢快速，投顧也認為後續得留意是否出現獲利回吐的賣壓。台新投顧副總黃文清說：『(原音)畢竟這一波漲勢相當的強，相當的快速，那今年最高也接近了31000點整數關卡，所以市場有一些獲利回吐，包括像是部分的一些記憶體的族群，在這一波最強都有一些獲利回吐的賣壓，這個其實都是在可以接受的一個範圍裡面。除非今天爆量收中長黑，否則的話這個行情至少還有機會再期待明天。』

投顧也分析，關稅由20%降至15%，將直接減輕資通訊、電子零組件及精密機械等出口產業的負擔，大幅提升台灣企業在全球市場的價格競爭力。儘管市場仍密切觀望今晚即將公布的美國消費者物價指數(CPI)數據，以及聯準會近期面臨的政策動態，但在台美關稅利多定調的推動下，預估台股成交量仍可逾新台幣8千多億，維持高檔不墜。

新台幣匯價表現和台股再度脫鉤。儘管台股上漲，不過，新台幣兌美元匯價一早開盤呈現升值且升破31.6元價位後轉為走貶，來到31.66元上方。