傳台美關稅降至15% 台股連2天創新高！台積電飆1710元天價

【記者許麗珍／台北報導】外傳台美關稅降至15%，台指期夜盤飆破31000點，加上台積電法說前台股持續看漲，台股今開盤大漲364.72點一口氣衝上30,932.01點，再創盤中新高點，終場上漲139.93點或0.46%，收在30,707.22點，同創收盤新高點，且也是台股連續2天刷新紀錄，成交金額7234.27億元。台積電今開盤漲至1720元盤中新天價，終場上漲20元收在1710元。

美股道瓊指數與標普指數再創新高，台指期夜盤收漲371點，突破31000點達31071點。美國司法部門針對聯邦準備理事會（Fed）展開刑事調查的消息傳出後，投資人並未擔憂此事為市場帶來的壓力，華爾街股市今天揚升，其中道瓊指數與標普指數收盤再創歷史新高。道瓊工業指數上漲86.13點或0.17%，收49590.20點；標準普爾500指數小漲10.99點或0.16%，收6977.27點；那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收23733.90點；費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收7674.84點。

雖然國安基金宣布退場，但台股已站上3萬點大關，台股12日盤中創下新高30681.99點，終場漲勢收斂，收在30567.29點，上漲278.33點。

此外，過去經驗顯示，台積電法說會前多上漲的氣氛，台股即便有漲多賣壓，仍可望再衝新高。「紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

