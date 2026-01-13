傳台美關稅降至15%換台積電加碼投資 行政院：相關課題已有大致共識

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

《紐約時報》指出美國川普政府與台灣接近完成貿易協議，對台關稅有望降至15%，與日本、韓國相同，不過，傳出交換條件為台積電在美蓋五座半導體廠。對此，行政院經貿談判辦公室今(13)日回應，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，雙方針對相關課題已有大致共識。

行政院經貿談判辦公室表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

廣告 廣告

行政院經貿談判辦公室說明，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

原始連結







更多華視新聞報導

台積電為何加碼投資美國？ 盧特尼克：違DEI條款

曝台美關稅降至15%ㅤ紐時：台積電需赴美建廠

傳台美關稅降至15%「台積電加碼投資」 柯文哲：不要變美積電

