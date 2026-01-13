傳台美關稅降至15% 民進黨團：國人樂見的結果

（中央社記者林敬殷、劉冠廷台北13日電）美國媒體報導，台美關稅協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。民進黨立法院黨團今天表示，審慎看待美國媒體報導，對於美媒報導提及關稅稅率為15%，是國人樂見台美關稅談判的一個結果。

國民黨立法院黨團幹事長羅智強則說，等明確數字出來，會請行政院來報告。

「紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠，至少將再建5座半導體廠。報導提出輸美半導體是否受貿易擴張法第232條款影響以及台積電增加設廠等疑問，尚不清楚屆時協議如何運作。

廣告 廣告

民進黨團幹事長鍾佳濱上午回應媒體時表示，台美關稅的議題從去年4月以來就受到各界的關注，目前也傳出可能會有比較正面的結果。根據美媒的報導，可期待的關稅稅率為15%，是國人在台美關稅議題一個樂見的結果。

鍾佳濱說，美國媒體的報導，民進黨團都會審慎看待。至於美國政府官方有任何的期待跟要求，這個都可以透過磋商來決定。

鍾佳濱指出，國人認為台積電是護國神山，也對台股有相當大的貢獻，但不可諱言，台積電本身的資金來自於很多國際資本的挹注，也是外資最熱衷投資的一個對象。因此，在美國尋求最適當的運用，也是全球布局的考量，尊重台積電基於在整個世界晶片的供應市場上，做出最好的布局。

鍾佳濱表示，有關於台積電赴美投資，過去外界有非常高度的關注，從最後的結果與市場反應來看，台積電所做的決定，應該都符合市場的期待。

國民黨立委許宇甄則發布新聞稿指出，面對美方一再加碼，政府卻選擇噤聲，讓企業獨自承受政策壓力。她說，台積電不是任何政府可以任意拿來交換的籌碼，更不是一句「降了多少關稅」就能交代的國家資產。（編輯：楊凱翔）1150113