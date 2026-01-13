傳台美關稅降至15%！鄭麗文氣炸稱：真的很可憐「談超過1年了」

記者陳思妤／台北報導

美國總統川普在2025年１月20日就職，同年4月宣布對等關稅，根據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，而台積電則計畫加碼在亞利桑那州加碼投資，新建至少5座半導體廠。對此，國民黨主席鄭麗文今（13）日痛批，「關稅談判已經超過1年的時間了吧」，從頭到尾都是黑箱的，「我們真的很可憐啊」，完全就是任人宰割，傷害台灣權益、國格。

鄭麗文今天上午赴蔣經國逝世38週年頭寮謁陵，她接受媒體聯訪時被問到關稅議題直呼，很遺憾，「所謂關稅談判已經超過1年的時間了吧」，從頭到尾都是黑箱的，沒有任何訊息，「我們真的很可憐啊」，只能從國際媒體、八卦消息、小道消息窺探一二。

鄭麗文批評，這過程中不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有和台灣所有會被沖擊的相關產業來討論、說明、溝通。她稱，台灣社會都被蒙在鼓裡不得而知，「我真的很懷疑我們還是民主自由的社會嗎？」到底是怎麼跟美方談的，彼此中間折衝妥協又是什麼？

鄭麗文說，紐約時報披露的就是最後訊息嗎，目前為止也沒有聽到任何來自政府官方的訊息，要如何監督、如何因應、如何準備？她直呼，「完全就是一個任人宰割、任人處置的狀態，這才是對台灣所有權益、國格傷害最深的」，但到今天民進黨政府仍舊我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何交代。

鄭麗文稱，身為最大在野黨要如何保護台灣產業，如何因應嚴峻挑戰，「我們也是在一個完全黑箱狀態裡」，這是非常令人遺憾的事情。

