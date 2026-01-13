傳台美關稅降至15% 金融三業對美曝險保險居冠

根據紐約時報報導，台美關稅即將達成協議，美國將把從台灣進口的關稅降至15%，關稅降低，國內金融三業對美曝險壓力可望減輕。根據金管會今天(13日)公布最新統計數據，全體金融業截至去年11月底對美國曝險超過新台幣14兆，達14兆275.66億元，其中以保險業曝險逾9兆元最高。

川普上任後大打關稅戰，由於高關稅提高進口商品在美國的成本與價格，降低其競爭力，特別是金融業因大量持有美債、授信和投資美國企業，可能因匯率、利率波動和企業違約風險而受創；若關稅降低則有助於降低風險。

根據紐約時報報導，台美關稅即將達成協議，美國將把從台灣進口的關稅從20%降至15%，國內金融三業對美曝險再度成為焦點。

根據金管會統計，截至去年11月底，本國銀行對美國的曝險為新台幣4兆2,384億元；全體券商及期貨商投信顧業的總曝險為1,067.66億，主要為自營部位投資，占比總淨值12.47%；全體壽險對美國曝險總金額為9兆6,824億，在金融三業居冠。

銀行局副局長王允中表示，去年銀行公會已通過紓困方案可延長至今年12月31日止，包括在此之前到期的貸款本金可申請延後6個月，另外，新申請的案件也加速審查及簡化作業。他強調，先前銀行局已有進行全體國銀壓力測試，且加入美國關稅等變數，結果顯示各項指標在嚴重情境壓力下都高於法定標準，顯見銀行仍有一定的風險承擔能力，因此，不論關稅稅率是20%或降至15%，對銀行的風險都是可控的。

保險局則表示，將持續觀察關稅政策對保險業的影響，並視保險業受衝擊狀況適時提出因應方案，協助業者面對系統性風險，維持金融市場穩定；如果國內產業因為美國關稅政策遭受衝擊，金管會會委請產壽險公會盡速調查，並提出相關協助措施，像過去就曾經對不動產承租戶提供降租，以及對不動產貸款戶予以展延等。