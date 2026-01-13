傳台美關稅15%不疊加 連賢明：形同準最惠國待遇

紐約時報報導指出，川普政府將與台灣達成貿易協議，對台關稅將降至15%，台積電則承諾在美國亞利桑那州再興建至少5座廠房。中華經濟研究院院長連賢明今天(13日)在臉書發文指出，若最終確定稅率為「15%且不疊加」，幾乎可視為「準最惠國待遇」，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

連賢明表示，從目前資訊來看，台美貿易談判「看起來應該告一段落」，但是否如紐約時報預測，能在1月底前確定，他個人仍有所保留。他指出，川普政府目前仍需處理伊朗與古巴等議題，「應該不太有時間會管到台灣的貿易協議」。

廣告 廣告

連賢明指出，若最終對台關稅確定為15%，且屬不疊加稅率，幾乎可視為「準最惠國待遇」，與日本、韓國、歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

他也提到，這樣的稅率水準，將是台灣過去十幾年來首次有機會在美國市場中與日本、韓國站在相同的競爭基礎上。他指出，過去即使在世界貿易組織(WTO)架構下，台灣對美出口的稅率仍普遍高於日、韓。

連賢明表示，若稅率如上述條件落定，對台灣傳統產業在美國市場的競爭應會是一大利多。(編輯：沈鎮江)