傳台美關稅15％、台積電再加碼 鄭麗文：任人宰割、傷害國格

[Newtalk新聞] 美國《紐約時報》引述知情人士說法，指台美關稅已接近達成協議，美對台進口關稅將降至15％，但台積電得再增加對美投資，至少再建5座半導體廠。國民黨主席鄭麗文今（13日）則批評，這完全就是一個任人宰割的狀況，這才是對台灣所有權益、國格傷害最深的。

故總統蔣經國逝世38週年。鄭麗文上午率國民黨務幹部前往桃園大溪頭寮陵寢獻花致意。鄭麗文表示，期許在這樣內外交迫的時刻，國民黨能夠承續蔣經國的成就，在此刻創造出屬於這個時代的奇蹟，不但能夠深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主、法治、平等、均富的台灣社會重要基石，更必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋；希望能夠重新轉變現在風雨飄搖、內外交迫以及戰雲密布的危險時刻，改變現在的氛圍。她更希望在未來的這兩、三年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健地走下去。

就媒體問及台美關稅傳聞。鄭麗文表示，很遺憾的是，關稅談判已經超過一年的時間，從頭到尾都是「黑箱」，沒有任何訊息，他們真的很可憐，只能從國際媒體，甚至八卦消息、小道消息窺探一二。過程中，不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣會被沖擊的相關產業說明和溝通，所有台灣社會都被蒙在鼓裡不得而知。

鄭麗文諷刺稱，她真的很懷疑，我們還是一個民主自由的社會嗎？我們到底是怎麼跟美方談的？中間的折衝妥協又是什麼？到目前為止，沒有聽到任何來自台灣政府官方的正式訊息，如何監督？如何因應？如何準備？他們完全就是一個任人宰割的狀況，這才是對台灣所有權益、國格傷害最深的。

鄭麗文批評，直到今天，民進黨政府仍舊我行我素，沒辦法對台灣社會有任何交代，所以國民黨身為今天的台灣最大在野黨，如何保護台灣產業？如何因應嚴峻挑戰？他們也是在完全黑箱的狀態裡，所以這是一件非常讓人遺憾的事情。

