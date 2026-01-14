傳台美關稅15%！國台辦又跳腳 嗆：賣身券只會摧毀經濟

國台辦發言人朱鳳蓮回應台美關稅議題。（翻攝微博）

美媒爆台美將達成協議，關稅降至15%，國民黨主席鄭麗文轟談判黑箱並嘆說「我們真的很可憐，完全任人宰割」。而中國國台辦今（14日）被問及關稅議題，跳腳回應「賣身券越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景」。

今國台辦記者會上，媒體詢問有關於美國對台關稅傳將降至15%，其中傳條件為台積電再建5座半導體廠，有人質疑會變美積電看法？

對此，國台辦發言人朱鳳蓮先是痛批所謂協議，是美國以高關稅為手段，對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣產業抽血的圖謀，這不僅暴露了美國「美國優先」的利己本性，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心

朱鳳蓮宣稱，民進黨當局面對外部勢力明目張膽的欺凌和掠奪，不僅毫不抵制，反而主動迎合把島內核心技術優勢當作向外部勢力獻媚的投名狀，在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，「賣身券越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景，損害台灣經濟發展前景，損害利益」。

