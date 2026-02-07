傳台美關稅2月中簽署ART 行政院：預計未來數週完成

台美雙方上月已簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」，預計數周後簽署「台美對等貿易協定（ART）」，有消息傳出，美國在台協會（AIT）處長谷立言確認約在2月中完成簽署。對此，政院人士表示，行政院副院長鄭麗君1月已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」。

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（資料照／中天新聞）

谷立言6日深入台中精密機械科技創新園區參訪工具機龍頭台中精機，隨後與盧秀燕等人一同參加由立法院副院長辦公室、台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會及中部三大公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」。

廣告 廣告

會後傳出，谷立言經江啟臣詢問後表明，台美關稅協議預計2月中旬簽署，消息並指出，台美關稅協議簽署後會速送交立法院批准，讓產業發展能有穩定的方向。

對此，政院人士表示，鄭麗君於1月20日在行政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」；楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判。

政院人士強調，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野能夠支持談判結果與協議，讓協議順利生效。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。

賴清德總統近期一再放話，指在野黨若再擋台美關稅協議，將可能讓美國對待韓國一樣，取消15%的對台關稅。

卓榮泰1月20日出席行政院台美關稅談判記者會。（行政院YT）

延伸閱讀

好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員！金馬影帝莫子儀怒斥：電視台必須負起責任

民視《豆腐媽媽》替身家屬無法接受「保險黑名單」 網友轟：制度殺人！

民視《豆腐媽媽》替身頭撞水泥地！網怒揭電視台草菅人命「護墊這麼小是省錢嗎？」