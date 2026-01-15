傳台關稅降至15% 重電族群強勢走高

▲據傳台、美關稅可望下調至15%，讓不少台廠鬆一口氣，其中重電是其中受惠產業之一，重電股王華城股價今（15）日強攻944元再創波段新高。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 據傳台、美關稅可望下調至15%，讓不少台廠鬆一口氣，其中重電是其中受惠產業之一，重電股王華城股價今（15）日強攻944元再創波段新高，距歷史高峰千元以上也相差不到百元。

川普政府傳將與台灣達成貿易協議，美國對台課徵關稅自20%下調至15%，條件是台積電追加對美投資額，目前進入最後談判階段，最快可望於本月對外公布。

華城先前分析，目前20%關稅之中，華城大約負擔6%，已與客戶達成關稅友好轉嫁的合作模式，預估今年關稅變數對訂單影響程度有限，預期2027年到2028年新接訂單，不會有關稅變數。

華城2025年前11月外銷占整體業績比重超過55%，預期未來外銷比重會持續增加。

此外，華城在AI比重持續提升、在手訂單達2028年且新增產能時程更為明確情況之下，法人給予華城目標價980元，評等為「買進」。

此外，重電四雄營收表現亮眼，華城去年12月營收達新台幣38.89億元，月增96.82%、年增10.85%，推升全年營收達244.23億元，年增20.89%，創下歷史新高；中興電12月營收25.64億元，月增10.47%、年增9%，累計全年營收274.46億元、年增7.17%，同樣改寫新高紀錄。

士電12月營收40.72億元，月增37.43%、年增17.71%，全年營收371.77億元、年增6.01%；亞力12月營收12.23億元，月增15.1%、年增10.81%，全年營收105.54億元，年增19.55%，四家業者去年表現齊步創高。

隨著AI快速發展，推升資料中心、半導體擴廠與高耗能產業投資，連帶帶動電網升級、電力設備與基礎建設需求全面擴大。目前全球電力設備仍呈現供不應求態勢，重電業者預期未來5-10年，在電網強韌化、綠能建設及大型公共工程持續推進下，重電產業將維持高度成長軌道。

消息持續發酵，華城身為關稅題材最佳受惠股，股價今日跳空開高再創新高，最高漲逾4%至944元，創下2024年7月下旬以來新高，且波段大漲近3成。若從1月8日收盤735元計，短短五個交易日，股價大漲28.4%，漲幅領先重電相關族群。

士電跳空開高重登200元以上關卡，短波段漲幅約二成；亞力開高至112元，但逢高賣壓出籠，股價翻黑。該股短波漲幅約15%。

