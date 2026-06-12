傳史瓦帝尼改和"中國建交"? 外交部駁:學者個人觀點

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政治中心／綜合報導

上個月初總統賴清德才剛成功出訪史瓦帝尼，但有外媒消息指出，史國總理戴羅素在聽取經濟學者報告後，有意推動提案改和中國建交，對此外交部長林佳龍出面回應，強調只是個別學者的意見，外交部次長吳志中更稱，強烈懷疑是中國所為、操作假消息。

無懼中國打壓，上個月初總統賴清德成功出訪史瓦帝尼，並由史國副總理扎杜莉，來回全程陪同飛行，現在卻驚爆台史邦誼出現變數。外媒報導，傳出史瓦帝尼總理戴羅素，有意推動要和中國建交提案。

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傳史瓦帝尼改和中國建交？ 外交部駁：國外學者個人觀點

傳史瓦帝尼改和中國建交？外交部駁：國外學者個人觀點。（圖／民視新聞）





外交部長林佳龍：「那個是一個研討會裡，有個別學者的意見，不過我想不管是史瓦帝尼的總理，或他們的國會議員，都非常的支持跟台灣的邦交，我們台史的邦交也非常穩固。」

林佳龍出面闢謠並對台史邦誼有信心，但根據外媒"史瓦濟蘭"報導，史國總理戴羅素，在近日的內閣會議中，邀請美國經濟學家薩克斯作為經濟顧問，薩克斯在會議中提到中國祭出"零關稅"措施，基於經濟利益迫切考慮，呼籲史國應盡速改和中國建交，但財經學者財沈榮欽分析，薩克斯的言論根本毋需注意，因為只要央視怎麼說，薩克斯就怎麼說，稱他是全球最知名的洋五毛，親中立場鮮明。





傳史瓦帝尼改和中國建交？ 外交部駁：國外學者個人觀點

傳史瓦帝尼改和中國建交？外交部駁：國外學者個人觀點。（圖／民視新聞）





記者vs.外交部次長吳志中：「（會覺得說背後有中國在操作嗎？），我強烈懷疑是有，因為我們跟史瓦帝尼雙方現在，各項的合作都拓展到更多經濟合作，對於中國來講這並不是好的現象。」

據了解"史瓦濟蘭新聞"並不是史瓦帝尼的官方媒體，且總部在南非，不排除有中國勢力介入，即便中國祭出各種手段，仍動搖不了台史超過半世紀的堅實邦誼。

原文出處：傳史瓦帝尼改和中國建交？ 外交部駁：國外學者個人觀點

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