傳史瓦帝尼有意與中國建交 外交部：友台議員關切顯示邦誼穩固

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圖為總統賴清德啟程回台時，史瓦帝尼以軍禮歡送賴清德，並由總理戴羅素（Russell Dlamini）為賴清德送機。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞]

總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，不料，外媒報導指出，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）在聽完經濟學者的報告後，有意與中國建交。對此，我國外交部今（12）日表示，該學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切，顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界高度支持。

根據《史瓦濟蘭新聞》（Swaziland News）報導，戴羅素日前邀請美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），對內閣進行非正式報告。薩克斯也是史國經濟顧問，並建議史國儘速與中國建交，以獲得經濟上的利益，戴羅素因此有意轉變外交政策。不過，史國友台議員對其做法不以為然。戴羅素預估在未來幾天回應此事。

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外交部今上午表示，外交部與我國駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握。由於該名外國學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部指出，我國與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月賴總統搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）專機訪史後進一步提升。史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，台史邦誼穩固友好。此外，戴羅素伉儷曾於2024年訪台，賴總統今年5月訪問史國，戴羅素更親自前往機場接機，與我方情誼深厚。

外交部表示，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化我國與友邦關係並打壓我國國際空間，外交部對中方的行徑予以嚴正譴責。中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部指出，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識。我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。

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