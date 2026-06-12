傳史瓦帝尼總理力推「與中國建交」 外交部：純屬學者個人觀點

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賴清德5月初才出訪非洲友邦史瓦帝尼。（取自賴清德臉書）

總統賴清德5月初才出訪非洲友邦史瓦帝尼，但卻有媒體聲稱，該國總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）正推動改與中國建交，引起友台的國會議員不滿。對此，外交部今（12）日指出，該名外國學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

有關設於南非的網路媒體報稱史國總理戴羅素2026年4月間曾邀請美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）參與內閣研討會，該名學者會中認爲史國基於經濟利益應與中國建交，進而後續引起史國國會議員強力質詢等情，外交部與我國駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握。

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外交部說，由於該名外國學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部提到，台灣與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月賴總統搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III)專機訪史後進一步提升。

外交部說，史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，台史邦誼穩固友好。此外，戴羅素總理伉儷曾於2024年訪台，賴清德今年5月訪問史國，戴羅素總理更親自前往機場接機，與我方情誼深厚。

外交部表示，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化我國與友邦關係並打壓我國國際空間，外交部對中方的行徑予以嚴正譴責。中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部強調，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識。我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。

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