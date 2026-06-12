傳史瓦帝尼總理想跟中國建交？林佳龍打臉：邦交穩固！史王年底會來台灣

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德5月突破中國封鎖出訪我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼，但近日史國媒體《Swaziland News》報導卻稱，該國總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）正試圖改變外交政策要和中國建交。對此，外交部長林佳龍今（12）日打臉，那是研討會時個別學者的意見，台史邦交非常穩固，年底史王恩史瓦帝三世也會來到台灣。

史瓦帝尼網路媒體《Swaziland News》報導稱，戴羅素日前邀請美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）在內閣會上發表非正式報告，作為史瓦帝尼經濟顧問的薩克斯建議盡快與中國建交以換取經濟利益。此舉引發台灣駐史國大使梁洪昇以及挺台派國會議員反彈，在國會激烈辯論。

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對此，林佳龍今天出席芬蘭文化節受訪時表示，那是一個研討會裡面個別學者的意見，不過不管是史瓦帝尼總理、國會議員，都非常支持跟台灣的邦交。「台史邦交非常穩固」，林佳龍說，不管是總統賴清德到史國國是訪問，也期待年底「史王也會來到台灣」。他強調，自己過去一年跑了三次史瓦帝尼，可見邦誼非常穩固。

林佳龍說，而且榮邦計畫在史瓦帝尼推出反應非常好，也推薦大家可以去參加史瓦帝尼的文化節慶，都非常有非洲原始的風貌。他強調，史瓦帝尼跟台灣的邦交已經非常久，台灣模式現在也成為非洲非常期待的經驗。

媒體也追問，史國當地媒體還稱台灣在3個月內援助史瓦帝尼240億，或是提供1200萬美元資源給王室？林佳龍表示，特定媒體跟中共有密切關係，還受邀跟中國外交部發言人會面，長期都很惡意傳播很多錯假的訊息，外交部也一再解釋，不可能如那些媒體講的那樣。他強調，台灣是自由市場，是創造好的投資貿易環境，並沒有媒體所講的惡意錯假訊息，最近也邀請史國總理來參加台灣的一個大型論壇，這都是可以不攻自破的謠言。

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