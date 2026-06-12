傳史瓦帝尼總理有意與中國建交 外交部反擊揭真相

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位在南非的網路媒體「史瓦濟蘭新聞」（Swaziland News）近日報導，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）由於試圖改變外交政策，為獲取經濟上的利益而與中華人民共和國建立外交關係，今年4月曾邀請美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）出席內閣研討會，薩克斯會中發表史國基於經濟利益應與中國建交等親中言論。外交部今（12日）回應，相關說法僅屬外國學者個人意見，且已在史國國會引發友台議員強烈關切，顯示台史邦誼穩固並獲史國各界支持。

外交部：外國學者言論不代表史瓦帝尼政府立場

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外交部指出，外交部與我國駐史瓦帝尼大使館均已掌握相關報導及史國政情。薩克斯在研討會中的說法，屬於外國學者個人觀點，並不代表史國政府立場；相關言論在史瓦帝尼國會引發多位友台議員關切與質疑，也顯示台灣與史瓦帝尼長年邦誼穩固，並獲得史國政界與社會各界認同。

外交部表示，台灣與史瓦帝尼建交已超過半世紀，雙方長期在各領域維持密切合作。今年5月，總統賴清德搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）專機訪問史瓦帝尼，也讓兩國關係進一步升溫。外交部並指出，史王長期在國際與國內公開場合，堅定表達對台史關係的支持。

外交部也提到，史瓦帝尼總理戴羅素的伉儷曾於2024年訪台；賴清德今年5月訪問史國時，戴羅素也親自前往機場接機，展現雙方深厚情誼與密切互動。

外交部批中國經濟誘因拉攏友邦 強調不實承諾風險

針對中國持續拉攏我國友邦，外交部嚴正譴責，中國以「零關稅」等經濟糖衣作為誘餌，企圖分化台灣與友邦關係，並打壓台灣國際空間。外交部批評，中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，但相關承諾往往淪為空頭支票，不僅破壞友邦內部團結，也傷害友邦長遠利益。

外交部強調，台灣與史瓦帝尼長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源及經貿等領域合作成果豐碩，實際造福史國人民，也獲得史王及史國各界肯定。未來我國將在既有基礎上，持續推動互助互惠的雙邊合作，維護兩國人民福祉與邦誼。

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