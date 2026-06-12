傳史瓦帝尼總理有意與中國建交 外交部駁：純屬學者個人觀點

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總統賴清德今年5月搭乘史國專機出訪非洲友邦史瓦帝尼。（資料照片／總統府提供）

總統賴清德5月出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過有外媒稱史國總理有意推動改與中國建交。對此，外交部今天（12日）回應，美國經濟學者薩克斯認為史國基於經濟利益應與中國建交，該名外國學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

有南非網路媒體報稱史國總理戴羅素（Russell Dlamini）今年4月間曾邀請美國經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）參與內閣研討會，該名學者會中認為史國基於經濟利益應與中國建交，進而後續引起史國國會議員強力質詢。

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對此，外交部今表示，我國駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握，由於該名外國學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部說明，我國與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月賴清德搭乘史王專機出訪後進一步提升。史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，台史邦誼穩固友好。

外交部指出，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化我國與友邦關係並打壓我國國際空間，外交部對中方的行徑予以嚴正譴責。中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部表示，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識。我國將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。



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