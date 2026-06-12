傳史瓦帝尼轉向中國 林佳龍：史王年底來台、邀請史國總理訪台

外交部長林佳龍前往文化總會出席「台芬文化節 F:F:F－Formosa : Finland : Fest. 出發記者會」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，不料，外媒報導指出，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）在聽完經濟學者的報告後，有意與中國建交。對此，外交部長林佳龍今（12）日表示，年底史王將來訪台灣，最近也有邀請戴羅素來台參加大型論壇，台史邦交非常穩固。

根據《史瓦濟蘭新聞》（Swaziland News）報導，戴羅素日前邀請美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），對內閣進行非正式報告。薩克斯具有史國經濟顧問，並建議史國儘速與中國建交，以獲得經濟上的利益，戴羅素因此有意轉變外交政策。不過，史國友台議員對其做法不以為然。戴羅素預估在未來幾天回應此事。

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林佳龍強調台史邦交穩固。圖左原民會主委曾志勇，圖右為文總秘書長李厚慶。 圖：張良一/攝

林佳龍今下午出席文化總會舉辦的2026「F:F:F 台芬文化節」記者會，並在會後受訪表示，那是一個研討會中有各別學者的意見。他說，不管是史瓦帝尼的總理或國會議員都非常支持跟台灣的邦交，台史邦交非常穩固。

林佳龍指出，不管是賴總統到史國國是訪問，或者是期待年底史王也會來到台灣，再加上他過去一年來就跑了三次史瓦帝尼，可見邦誼非常穩固。他說，在史國推出榮邦計畫後，反應也很好，他也推薦民眾參加史國的文化慶典，非常有非洲原始的風貌。他說，雙邊邦交關係很久，透過雙邊合作，其實台灣模式現在也成為非洲非常期待的發展經驗。

另有媒體詢問，史國當地媒體台灣在3個月內將投資當地近250億新台幣，林佳龍表示，該特定媒體跟中共有密切關係，而且還受邀跟中國外交部的發言人會面，長期惡意去傳播很多錯假訊息。他說，台灣是自由市場，會創造好的投資貿易環境，並沒有該媒體說的惡意錯假訊息。

林佳龍說，我方也邀請史國的總理，最近會來台灣參加一個大型的論壇，所以這些都是不攻自破的謠言。

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