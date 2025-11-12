傳吳亦凡獄中絕食亡 未來若出獄更慘！恐遭加拿大「化學閹割」

吳亦凡銷聲匿跡已4年。資料照



韓團EXO前成員、現年35歲的加拿大籍歌手吳亦凡，過去在中國娛樂圈紅極一時，2021年卻爆出涉嫌性侵與誘姦未成年醜聞，遭中國法院重判13年徒刑並於服刑期滿後驅逐出境。近來網路上瘋傳他死在獄中，然而事實上，即便是他活著出獄、回到加拿大，也可能因加國法律無追訴期，再次遭起訴並面臨極為嚴厲的「化學去勢」。

吳亦凡2021年遭網紅都美竹指控，涉嫌誘騙年輕女性參加派對「選妃」，甚至灌酒下藥後性侵多名受害者，案件引發國際關注。2022年，中國法院以「強姦罪」與「聚眾淫亂罪」判處吳亦凡13年有期徒刑，刑滿後立即驅逐出境。至今他已在監服刑近4年。

根據加拿大刑法規定，性侵等嚴重罪行不受追訴時效限制，受害人可在任何時間提出告訴；因此，即使吳亦凡完成中國刑期、在45歲時被遣返加拿大，若當年的受害人或新證據出現，他仍可能被當地法院再度起訴。若罪名成立，除再度面臨監禁外，吳亦凡還可能被強制接受「化學閹割」（Chemical Castration）處置，以抑制性慾防止再犯。

「化學閹割」並非手術移除生殖器，而是透過定期注射降低男性荷爾蒙藥物，達到壓抑性衝動的目的。根據《每日郵報》報導，一般每三個月施打一針，副作用包括身體虛弱、憂鬱、失眠與性功能喪失；曾有受刑人坦言，注射過程「痛楚難忍、精神崩潰」，甚至形容「與其說是治療，不如說是折磨」，被視為比監禁更嚴苛的刑罰。

然而，近期社群上瘋傳吳亦凡在獄中「被單獨監禁、拒食多日暴斃」的消息，引起粉絲與媒體討論。中國官方未對傳聞回應，也未發布任何死訊，令外界對其現況一片霧裡看花。

