傳吳志中密訪以色列 中使館提嚴正交涉：台灣沒什麼「外交部」

《路透社》透露外交部次長吳志中近期秘密訪問以色列。(資料畫面)

外交部次長吳志中近期秘密訪問以色列，中國駐以色列大使館發言人今（13日）表示，「台灣是中國的一個省，沒有什麼外交部」，一貫反對建交國與台灣進行任何形式的「官方交往」，已向以色列提出嚴正交涉，敦促恪守「一中原則」。

《路透社》11日披露外交部次長吳志中秘密訪問以色列的消息，但消息人士拒絕透露吳志中此行會見了哪些人或討論內容，包含是否觸及總統賴清德宣布的「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。而外交部則拒絕對此做出評論，強調台、以共享自由與民主價值，將持續務實推動涵蓋貿易、技術及文化等領域的互惠交流與合作。

對此，中國駐以色列大使館發言人表示，「台灣是中國的一個省，沒有什麽外交部」，中方一貫反對建交國與台灣進行任何形式的「官方交往」，第一時間已向以色列提出嚴正交涉。

大使館發言人指出，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國與包含以色列在內的世界各國建立和發展外交關係的前提基礎。中以建交公報中明確指出，「以色列政府承認中華人民共和國政府為代表中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

大使館發言人強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是「中國核心利益中的核心，一條不可逾越的紅線」，再次敦促以色列切實恪守「一個中國原則」，停止向鼓吹「台獨」的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局。





