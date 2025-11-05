傳吳釗燮與林佳龍不合！藍酸「既生龍何生燮」 綠：努力不因調侃而減損

記者楊士誼／台北報導

民進黨正國會派系掌門人、外交部長林佳龍率派系支持民進黨立委林岱樺，引起抨擊，國民黨團更諷刺「既生龍，何生燮」，直指林佳龍與吳釗燮關係不佳，影響國家運作，更遭總統府駁斥。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日回應，林佳龍在外交上的努力，不因在野黨調侃而有減損，每個從政者的人脈與屬性也都尊重，民進黨的從政人員一定遵守相關規範。

日前有報導稱，林佳龍與吳釗燮不合，影響外交與國家運作，國民黨立院黨團於4日上午更召開記者會稱，在川習會關鍵之際，林佳龍忙著挺立委林岱樺參加高雄市長初選，吳釗燮更繞過外交體制派人赴美。國民黨團批，賴清德政府放任內鬥，是「既生龍，何生燮」。總統府則發出聲明駁斥，指出相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

林佳龍上午受訪時也表示，政治不能脫離人性，民主政治應為每一位爭取為民服務的人加油。從政是一段艱辛的歷程，必須承受各界善意的批評或惡意的抹黑，因此他要為所有面對這樣壓力與處境的同志們打氣加油。

鍾佳濱上午於黨團記者會接受媒體提問時表示，在野黨要用公眾人物姓名作梗，社會都知道是調侃，然林佳龍這段時間為台灣在外交上奔走也帶來台灣的能見度，其努力不因在野黨調侃而稍有減損。他表示，閣員也是國家的共同資產，為國家效命、貢獻應該肯定，至於每個政治人物有其政黨屬性、政治團體的人脈，他也表示尊重。鍾佳濱強調，民進黨的從政人員一定遵守黨內相關規範，民進黨也會嚴格要求落實與遵守規範。

