傳吳音寧任台肥董座遭批酬庸 鍾佳濱舉「這兩人」案例反駁

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台肥公司日前公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，傳內定接任台肥董事長，遭國民黨立委羅智強痛批酬庸。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（4）日以前台北市長柯文哲任命高中同學李文宗當北捷總經理；不曾當捷運上班族的連勝文擔任悠遊卡公司董事長的兩案例予以反駁。

民進黨立院黨團今日召開「保障弱勢長者生活 中央地方共同承擔」記者會，會後進行輿情回應，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱首先表示，針對台肥董事長的人事案，未來由台肥董事會做決定，希望他們能挑出最適任的人選。但對於吳音寧個人部分，許多批評是用過去的標籤看待。

他接著舉例，如果要說酬庸，真正的酬庸是柯文哲只因為高中同學關係的李文宗，就能任命為台北捷運總經理；論不專業，不曾是一天的捷運上班族，卻能當悠遊卡公司董事長的連勝文。

鍾佳濱指出，不管是酬庸或不專業，這些標籤沿用過去批評貼在人事可能人選上，都是不公平的。他認為，就吳音寧的評價，應該從吳擔任北農總經理開始，去看過去在職務上是否適任，再來評論未來可能職務是否符合社會期待。他最後強調，社會應該用公平一把尺來檢視相關的人事傳聞。

