傳周潤發、楊紫瓊不出席香港MAMA 典禮流程將大幅調整

韓國娛樂圈一年一度的盛事、Mnet主辦的MAMA（Mnet Asia Music Awards） 明(11/28)、後(11/29)將在香港啟德主場館舉行，兩天的主持人分別是朴寶劍、金憓秀，由於香港大埔宏福苑火災造成多人傷亡，韓國媒體報導，應邀出席的香港巨星周潤發、楊紫瓊將不出席典禮，但香港媒體多數報導此事尚未獲得製作單位確認。

每年的MAMA大獎除了會頒獎給韓籍藝人之外，也會找來華語或外籍藝人共襄盛舉，先前天后蔡依林、歌王陳奕迅、演員王大陸等人都曾受邀。據韓媒《JTCB》報導，今年MAMA頒獎典禮的地點啟德體育場距離出事的宏福苑大樓約20公里，自火災發生後，主辦單位便緊急召開內部會議，討論後確認改採莊重、低調的形式舉行。

報導指出，MAMA主辦單位原訂邀來首位華人奧斯卡金像獎影后楊紫瓊，和同樣演出《臥虎藏龍》的周潤發出席擔任表演嘉賓，但兩人確認不參與典禮，尊重此起事故所有受到影響的災民，而知情人透露從昨日起就有不少藝人與團體便陸續出發到香港，因此整個活動取消可能性不大，目前正在討論如縮短演出時長等方案。

另據韓媒《nate（네이트）》報導，MAMA主辦單位表示，他們深切關注香港大埔火災的嚴重情形，目前正在商討各獎項的頒獎流程、頒獎致詞等，一旦確定會立刻跟大家分享，並因應情況確認應對方案。但香港媒體包括《香港01》、《星島日報》等對於楊紫瓊和周潤發是否出席MAMA仍無法得到確認，以「或有變數」形容，《東網》報導「周潤發楊紫瓊傳不出席」，還需官方進一步公告。

今年有27組藝人和團體應邀參與MAMA頒獎典禮，第一天出席的嘉賓有 Yeonjun Alpha Drive One、Babymonster、Boynextdoor、Bumsup、Enhypen、Hearts2Hearts、I-Dle、Ive、Meovv、Mirror、NCT Wish、Super Junior、Treasure、TWS，紅毯環節表演嘉賓是Izna 和 KickFlip ；第二天則是Tomorrow x Together、Aespa、All Day Project、Cortis、G-Dragon、、IDID、Izna、JO1、Kickflip、Kyoka、Riize、Stray Kids、Zerobaseone，邀請Hearts2Hearts 和 TWS擔任紅毯表演嘉賓。其中Stray Kids、IVE等今照原定計畫出發飛往香港，但大家都很有默契穿上黑衣，在機場時也態度非常慎重低調。

