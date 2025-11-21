傳命危2日！日《麻辣教師》女星醒了 團隊發聲明證實：意識已恢復

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

曾出演日劇《麻辣教師GTO》學生妹水樹奈奈子的44歲日本女星希良梨19日傳出病危消息，引起日台粉絲關注；而她所屬的工作團隊今（21）日發文證實，希良梨目前已恢復意識。

曾出演日劇《麻辣教師GTO》學生妹水樹奈奈子的日本女星希良梨所屬的工作團隊今日發文證實，希良梨目前已恢復意識。（圖／翻攝自希良梨IG）

日本女星希良梨在去年（2024）9月宣布二度罹癌，並在今年7月退出演藝圈；經紀人在本月19日更突發命危消息，引發外界關注。而希良梨的官方帳號在今日IG發布聲明，向外界說明最新情況：「讓各位感到擔心與造成困擾，在此深表歉意。因為已經平安恢復意識，特此向大家報告。」該貼文由希良梨本人與其經紀團隊以「希良梨團隊」的名義發布。

消息曝光後，大批粉絲紛紛湧入留言、為她加油：「太好了」、「真的太好了，大家的祈禱都傳達到了」、「希良梨真的是個很堅強的人」、「一直很擔心，能活著真好」對於她的康復感到放心。

