傳員工疑在市府停車場有親密行為爆性侵 新北秘書處：加強巡檢

台中市 / 綜合報導 台中東區一間汽車美容廠，今(3)日凌晨因債務糾紛爆發鬥毆，債主林姓男子為了討回46萬元債務，找來兩名朋友到汽車美容廠談判，雙方一言不合因此大打出手，沒想到來討債的債主林姓男子及另外兩名友人卻因寡不敵眾頭部受傷，警方到場後，迅速將涉案的7人壓制逮捕歸案，後續朝組織犯罪條例偵辦。員警在屋外拿著工具，嘗試把鐵門打開，但試了好幾次都沒有成功，接著再用腳踢，門還是打不開，深夜在台中市東區，一間汽車美容廠發生鬥毆，員警到場嫌犯不願意開門，直到警方請來消防隊幫忙破門，他們才乖乖把門打開。記者說：「是有什麼樣的糾紛嗎？」警方進到屋內開始搜身，原先雙手反手上銬，坐在地上的男女一一被帶上警車，就連散落一地的棒球棒和利器，也被警方一同帶回，美容廠內廠外也都滿是血跡。林姓債主友人說：「我眼鏡被打掉，完全看不到，好像他們有賭債的事情，就是過來這邊處理賭債的事情，談看看說錢怎麼樣還，然後後面就莫名其妙對方動手，把我朋友關在裡面不讓他們出來。」事發就在3日凌晨，28歲林姓男子是債主，為了向29歲黃姓女子，討回積欠的46萬元債務，當天帶著兩名友人，來到這間汽車美容廠談判，但雙方一言不合，包含黃姓女子跟她的朋友總共7人大打出手，聚眾毆打來討債的林姓男子跟他的2名朋友，總共7打3，把對方的打滿身是傷。東信所所長廖文雄說：「全案偵訊後將洪嫌等7人依刑法妨害自由，聚眾鬥毆罪及毒品危害條例罪，移送台中地檢署偵辦。」警方在現場還接連搜出鐵鎚棍棒利器等做案凶器，為了討回46萬元的賭債，林姓男子反被欠債方打到頭破血流，警方目前將涉案7人全都帶回，後續朝組織犯罪條例偵辦。

