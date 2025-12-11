傳唱夏日綠寶石音樂茶會歡樂登場

中信科大與社內居民共享一埸夏日綠寶石音樂茶會。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

一場由中信科技大學結合新市區社內社區執行的USR計畫─傳唱夏日綠寶石音樂茶會，在歡樂的社內好聲音中登場。中信科大表示，校園內種植著白蓮霧老樹，更輔導社內社區開發出「白蓮霧雪文」，所以社區居民也以音樂紀錄著這塊美好土地，詞曲中展現了對土地的熱情。

夏日綠寶石音樂茶會，讓中信科師生與社內居民們一起聽曲、喝茶和寫心情，共享著「美力」，也聆聽著社內好聲音。社內居民表示，歡喜中信科大來指導社區做「白蓮霧」的許多創意商品，社區不是有白蓮霧攜手艾草研發出有戀愛味道的蓮艾皂外，還有「白蓮霧雪文」，而這些都是結合在地產業和藝術生活的經驗。

在白蓮霧樹下共享音樂茶會。（記者張淑娟攝）

此次的音樂茶會更以「向音樂聆聽土地的故事，向老樹致敬」為主題，社內社區特別創作兩首歌謠，來表達對土地的敬意，同時也用感恩的心來分享白蓮霧的故事。社內發展協會理事長陳榮宗和社內里長魏千富均表示，音樂茶會不只讓居民歡唱對土地的情感外，更是一種用音樂記錄土地和大自然的方式，詞曲中有著居民對土地的疼心，因此透過歌謠，讓居民和土地永遠相依相偎著。

音樂茶會中，也有一橋段是讓大家來寫下對白蓮霧老樹的心情，社內居民蘇碧珠表示，唱了歌之後，與大家一起聆聽音樂，並寫出內心的感受，還與大家交流，讓大家更了解白蓮霧的特色和歷史，這真的要感謝「中信科大」，舉辦如此有意義的音樂茶會，讓學校和社區留下美麗的記憶。