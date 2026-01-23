傳唱天后有喜了！李翊君才攻蛋宣布加場移師南台灣

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌傳唱天后李翊君去年首度攻蛋，「翊起聽見愛」演唱會叫好叫座，感動場面至今仍讓歌迷津津樂道。今天她正式宣布將移師南台灣，5月30日首度登上高雄流行音樂中心開唱。

李翊君的歌聲橫跨世代，描繪愛情、親情與人生的各種樣貌，正是「翊起聽見愛」演唱會名稱的最佳詮釋。

談及這次高雄加場，李翊君心情既期待又興奮，她說：「之前LIVE HOUSE巡迴時有到高雄開唱，歌迷的熱情讓我印象非常深刻。」對於這次回到高雄開唱也是充滿期待，「很想趕快把去年在台北小巨蛋的內容，完整呈現給南部歌迷。」

在歌單安排上，李翊君也提前向歌迷預告將帶來不同驚喜。她透露：「之前巡迴時，高雄場的歌單就有和台北稍微不一樣，多加了不少台語歌，這次也和團隊討論過，會為南部歌迷準備一些特別的安排，請大家期待。」演唱會門票1月29日開賣，購票可洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利超商。

