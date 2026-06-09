傳唱部落好聲音 「南投迴Alang原住民族音樂節」6/20埔里登場

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南投縣政府舉行「南投迴Alang原住民族音樂節」啟動儀式。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府原住民族行政處今年創新開辦南投原聲之星歌唱大賽，成功吸聚各界目光，為傳承與發揚原住民族特色文化，本月二十日將進一步推出「南投原住民族音樂節」；活動在埔里福興溫泉區一連兩天，以「迴Alang」為主題，結合流行音樂、原聲創作與傳統樂舞等，邀請民眾透過音樂認識南投原鄉，也讓更多來自部落的好聲音有發光發熱的演出舞臺。

南投縣政府九日為首屆「南投迴Alang原住民族音樂節」行銷暖身，安排喜裂克文化藝術團與布農族歌手Makav真愛帶來精彩演出，同時由縣府秘書長李良珠、原住民族委員會經發處副處長張信良、縣府原住民族行政處長林婷玉，以及縣議員林庭秝、簡千翔、張婉慈與來賓們共同進行啟動儀式，歡迎大家一起「迴」家聽歌。

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南投縣府原住民族行政處長林婷玉（後排中）與演出團隊開心合影，邀請民眾參與原住民族音樂節。（記者劉晴文攝）

李良珠表示，南投是多族群共存的原鄉縣市，縣府持續推動原住民族文化保存與傳承、原民特色產業培力工作，希望透過音樂節，讓民眾更認識原住民族文化，由於也是南投巧克力咖啡節活動期間，歡迎全國民眾到南投喝咖啡、吃巧克力，欣賞原住民特有的音樂饗宴。

林婷玉指出，「Alang」是賽德克語回家的意思，因為南投是多個族群的發源地，透過活動整合展演、競賽、文化傳承與觀光，讓大家更認識原民文化，這也是讓文化回到生活、聲音回到部落的實踐。

原民處指出，音樂節自二十日起一連兩天在埔里福興溫泉區舉行；二十日晚間的「原民之夜演唱會」，由Makav真愛、黑旋風、阿爆、婁峻碩、范逸臣及徐懷鈺等跨世代歌手與團體接力演出，當日並結合巧咖節璀璨煙火秀。二十一日下午舉辦「投號金嗓－南投原聲之星歌唱大賽」決賽，此次賽事歷時近兩個月，從近一百七十位報名者中選出二十六位決賽選手，首獎十萬元。二十一日晚間推出「五族樂舞展演」，集結南投在地展演團隊演出，活動相當豐富。