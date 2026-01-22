傳商討格陵蘭割地供美 丹麥：主權不容談判
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）在當地時間21日在瑞士達沃斯論壇上，鬆口說自己不會在格陵蘭問題上動用武力，且與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後宣布，已與北約針對格陵蘭問題協議框架，不會按照原定計畫對歐洲8個國家開徵懲罰性關稅。川普並未說明所謂的協議框架內容為何，《紐約時報》披露，北約或擬將給美國建立軍事基地的格陵蘭土地割讓給美國，對此，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發出聲明表示，「可以就所有政治議題進行談判，包括安全、投資與經濟，但我們的主權不容談判」。
根據《BBC》報導，呂特在與川普會晤後告訴福斯新聞（Fox News）說，「今晚我與（川普）總統的對話中，格陵蘭控制權是否交由美國的問題沒有再被提起」。北約發言人哈特（Allison Hart）表示，丹麥、格陵蘭和美國之間的談判將繼續進行，以確保俄羅斯和中國不會在格陵蘭獲得立足之地。至於格陵蘭主權問題是否有任何新方案提出，哈特沒有進一步說明。
丹麥最新聲明
丹麥首相佛瑞德里克森則發表聲明表示，「北極的安全是整個北約組織共同關切的議題。因此，北約秘書長與美國總統之間就此進行討論，是合理且自然的事。丹麥王國長期以來一直致力於推動北約加強對北極地區的參與」。
佛瑞德里克森強調，丹麥政府在整個過程中，始終與格陵蘭政府協調共同的立場與行動。「我們也與北約保持密切對話，我本人持續與北約秘書長呂特通話聯繫，包括他在達沃斯與川普總統會面之前與之後」。
佛瑞德里克森表示，北約完全清楚丹麥王國的立場，「我們可以就所有政治議題進行談判，包括安全、投資與經濟，但我們的主權不容談判。我已獲告知，相關討論中也並未涉及此一問題」。
佛瑞德里克森重申，只有丹麥與格陵蘭自己，才能就與丹麥及格陵蘭有關的事務作出決定。「丹麥王國希望在尊重我國領土完整的前提下，持續與盟友展開建設性對話，討論如何加強北極地區的安全，包括美國提出的「金穹（Golden Dome）」計畫」。
