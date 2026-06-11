傳嚴管高階晶片輸陸 經部：續與美方溝通違規轉運議題

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行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

美媒報導，台灣政府考慮對人工智慧（AI）晶片銷往大陸加強出口管制，進一步與美國做法保持一致。對此，行政院發言人李慧芝表示，政府的立場是持續強化戰略性高科技貨品的管理機制。經濟部次長何晉滄指出，政府會針對晶片及半導體有關產品的違規轉運，持續與美方溝通，落實出口管制目標。

李慧芝表示，政府的立場是持續強化戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制發展趨勢，並且確保我國國家安全。李指出，美國是台灣最重要貿易合作夥伴，我方會持續在既有機制下，針對高科技貨品違規轉運的議題，和美方溝通聯繫。落實雙方共同的出口管制目標。

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經濟部次長何晉滄強調，美國近年依據美國出口管制條例規定，加強對先進晶片與半導體設備的出口管制，台美是緊密的貿易夥伴，雙方都非常重視違規轉運議題，針對這些晶片或是相關半導體有關產品，台美將持續溝通、透過密切協商落實雙方出口管制目標。

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