傳回歸主持《大集合》！胡瓜親揭和民視合約始末 怒放話：盡量用錢污辱我

「綜藝大哥」胡瓜去年底證實與民視合約將在1月31日到期，主持長達24年的《綜藝大集合》也將錄影至同日，引起外界關注。近期又有傳聞指出，胡瓜將回歸《綜藝大集合》主持，對此，他16日出席記者會時，也針對此事做出回應。

胡瓜（左二）16日出席《週末最強大》開棚記者會。（圖／華視 提供）

胡瓜今日和歐漢聲、曾心梅、林俊逸等人一同出席《週末最強大》開棚記者會，針對外界關注和民視合約問題，胡瓜無奈還原整起事件時間軸，並透露，前兩年因雙方合作未簽訂正式合約，為避免再產生類似糾紛，他在去年10月寄出存證信函提醒民視合約到期，沒想到傳到後來竟變成說他不主持了，讓他一頭霧水，「我從頭到尾沒說我不主持。」也因此害胡瓜在外面常常被觀眾問：「你要退休了哦？」

胡瓜主持《綜藝大集合》已長達24年。（圖／民視 提供）

除此之外，胡瓜也對於對方不斷放話，一下說他主持費漲價，一下又說他降價相當不解，「老實講，現在就是沒有合約，做一集領一集，沒有漲價跌價。」胡瓜最後更無奈放話：「沒有所謂價錢問題，我希望他們（指民視）堅持自己講的話，盡量用錢污辱我，不要光用講。」

胡瓜（中）親還原和民視合約始末。（圖／華視 提供）

而胡瓜在去年回華視主持除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，成績相當亮眼，不過華視今年將改由徐乃麟、曾國城主持的《天才衝衝衝》來做為除夕節目。對此，胡瓜說明，去年4月就已口頭答應華視主持2026除夕特別節目，不過當時並沒有實質計畫，直到後來5月民視來詢問，他也有先詢問華視長官，取得對方同意後才答應民視。

不過後來華視希望延長主持時段，但時間一旦拉長勢必會撞上民視的節目，因此胡瓜在合作立場上認為「可是延長會撞到民視，我很難交代，與其這樣乾脆就不要做。」加上他近期為了《週末最強大》也相當忙碌，最終才拒絕主持華視的除夕特別節目。

