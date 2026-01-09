傳國共論壇將重啟 民進黨團：勿犧牲台灣民主憲政討好中共

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。陳祖傑攝



國民黨主席鄭麗文上任後，多次表態要見中國國家主席習近平，近日傳出「國共論壇」將於農曆年前重啟，預計由副主席蕭旭岑率團赴中，被視為「鄭習會」會前會。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱質疑，國民黨擋軍購、國防預算，是不是為了可以派人去中國談？難道國民黨要把黨格分批零售？

對於國共論壇有望春節前重啟，鍾佳濱質疑，外界猜測的暗盤交易是否屬實，大家就等著看。他表示，軍購條例是否能付委討論，有可能是中國、國民黨之間的交易，「國民黨認為擋了六次之後，就可以派一個人去？再擋六次再派一個人去？難道國民黨要把黨格分批零售嗎？」

鍾佳濱說，希望國民黨不要為了討好中共，就犧牲掉台灣民主憲政的根基，犧牲掉2300萬台灣人民的福祉。

立委林楚茵也指出，日本防衛相小泉進次郎日前已經明確表示，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」，日本、美國正持續深化同盟、整備防衛能力，應對不安的國際局勢。

林楚茵批評，當日美都在擔心台灣安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」。

