傳國共論壇復活！石平嘆：希望台灣所有的政黨不要輕易相信共產黨

石平拜會立法院，並由多名民進黨立委接待。（圖／記者趙于瑩攝影）

有報導指出，國共論壇將復活，且月底於北京進行，國民黨則由副主席蕭旭岑率團前往。日本參議員石平今（9）日表示，歷史上國共兩次合作，當時的國民黨最後都上當更失去中國，希望台灣所有的政黨不要輕易相信共產黨。民進黨立委王定宇也表示，尊重國民黨的選擇，但不要用阻擋國防預算當做伴手禮、不要幫中共講威脅台灣的話。至於是否與藍白立委見面？石平則說行程滿檔，他連想去故宮都沒時間。

石平一早拜會立法院，並由外交國防委員會召委王定宇邀集，民進黨立委黃捷、沈伯洋、羅美玲、李坤城、張雅琳、陳俊宇等參與，日方訪團則有石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥、印太戰略智庫執行長矢板明夫等。

媒體提問時問及蕭旭岑將訪國共論壇一事，石平表示，自己對台灣國內政治不好多發表意見，但他從小生在中國，對中共還是有一定的認識。他表示，跟中共政權對話也要有一種底氣跟實力，對話才有意義，而中共不外乎要用對話瓦解對方。他指出，歷史上看國共合作，上當的是當時的國民黨，最後更失去中國。他希望台灣所有政黨吸取慘痛歷史教訓，不要輕易相信共產黨也不要相信對話可以產生積極結果，相信對話、以為對話可以產生好結果，是對中共的幻想。

王定宇則指出，民進黨從未反對和平對話，阻撓對話的是中共，如果對話建立在國家主權沒了，那叫勸降，希望中國政府體認台灣是民主社會，任何政黨都有機會執政，跟台灣往來要尊重民主體制產生的政府以及尊重中華民國台灣政府的存在。王定宇也指出，國民黨主席鄭麗文要鄭習會，「那是她心之所向的地方」，要對國內不同政黨疾言厲色、對中國輕聲細語，尊重國民黨的選擇，不要用阻擋國防預算當做伴手禮、不要只是幫中共講威脅台灣的話

至於將來有無機會跟藍白拜會？石平則表示，這次日程是預先安排的，而他明天就要回去日本。他指出，今天行程已經非常滿檔，若有機會跟其他政黨交流，「如果他們願意我非常榮幸的」，他也打趣說道，這次時間排得滿滿，連想去故宮、想吃東坡肉都沒時間，將來還會有很多機會來台灣，可以跟非常多人交流。王定宇也在場正式邀請，石平下次訪台可以帶同屬維新會黨籍的議員們來訪。

