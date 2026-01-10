傳國共論壇復活！鄭麗文扯少子化跟氣候變遷：不要揣測編故事

記者楊士誼／台北報導

外傳國共論壇復活，國民黨方面將由副主席蕭旭岑率團前往北京。國民黨主席鄭麗文今（10）日表示，只要有具體結論一定會在第一時間說明，絕不會秘密進行，更會透過記者會公開報告。外界不需要多方揣測、編故事、編很多行程、做聯想，都大可不必。

鄭麗文表示，她擔任黨主席後，不斷推動兩岸對話、兩岸和解、融冰交流，希望為兩岸和平開出新的道路，就任黨主席以來，我方的感受是跟對岸的交流溝通非常暢通，也感受到中國釋出了誠意與善意，也希望兩岸交流能夠積極推展，所有未來有具體進度或活動乃至於「鄭習會」，只要有具體結論一定會在第一時間說明，絕不會秘密進行，更會透過記者會公開報告。鄭麗文表示，外界不需要多方揣測、編故事、編很多行程、做聯想，都大可不必。

鄭麗文指出，目前雙方溝通進度就是希望能夠在很多對兩岸、對國際、對人類社會很重要的議題上可以著手合作，比如氣候變遷、防災、零碳社會，另外少子化、老年化等健康問題，也是兩岸共同關心也有很高成就的議題，包括能否跟AI結合、如何讓少子化與老年化得到完整社會福利或配套，雙方也要互相交流學習。

鄭麗文續指，能源問題台灣也身受其苦，如何找到乾淨、便宜、進步、安全的能源，也希望可以就此進行交流，黨智庫也在積極做功課，希望未來能跟中國最先進的單位交流，一切都在積極準備中。她也表示，兩岸間也非常重視青年、婦女交流，希望未來能互相了解對話，甚至於在重大議題上有合作可能提出解決方案，造福兩岸和人類社會

鄭麗文說，另外包括台灣產品能否有綠色通道銷往中國，或台灣觀光業面臨的嚴重困境，還有台商在中國遇到的種種問題，國民黨都希望能幫忙，也非常願意為民喉舌，透過溝通爭取更好的待遇，都是其努力的目標。

