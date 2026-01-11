傳國共論壇復辦 中國學者：對兩岸溝通起加分作用

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）外傳停擺9年的國共論壇將於1月底舉行。中國大陸學者認為，如果國共論壇能夠復辦，對兩岸溝通與相互理解認識仍能起到加分作用。

國共論壇始於2005年「連胡會」（時任中國國民黨主席連戰訪問大陸，與時任中共總書記胡錦濤會面）之後達成的共識，國民黨與共產黨決定設立兩岸論壇，加強兩岸合作交流。

之後，國共論壇從2006年每年舉行，最後一次舉辦是2016年，共舉辦11屆。不過，國共論壇無法脫離政黨交流的基本格局，實質交流成效備受外界檢驗，國民黨內部也曾有討論需要轉型，而非以「大拜拜」形式做交流。

因此，在現今兩岸複雜的情勢之下，國共論壇若復辦，其規模形式與成效將為外界關注。

上海涉台學者包承柯向中央社分析，國共論壇本就是兩岸之間一個非常有成效、高水準、高級別的論壇交流渠道。如果能夠復辦，這對兩岸的溝通與理解認識會起到加分作用。

他認為，從大陸官方近期對兩岸關係的論述來看，仍希望兩岸交流能落實在各層級上，因此以正面角度期待復辦。而國民黨主席鄭麗文的兩岸立場明確，其堅持九二共識、反對台獨，在此基礎上雙方有很大的交流與談話空間。

目前，中國大陸方面未對國共論壇是否舉行做出回應。鄭麗文則在10日表示，如果未來有具體進度或活動，甚至大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體結論，一定第一時間向外界報告與說明，絕不秘密進行。（編輯：廖文綺）1150111