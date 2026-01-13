傳國共論壇擬復辦 邱垂正：需合法並注意社會觀感

（中央社記者廖文綺台北13日電）外傳國民黨擬恢復停辦已久的「國共論壇」，陸委會主委邱垂正今天對此表示，任何團體赴陸進行交流，要符合兩岸條例以及相關法律的規範，並且注意社會觀感跟國際視聽，共同維護國家主權尊嚴。

大陸委員會（陸委會）及台港經濟文化合作策進會（策進會）共同舉辦第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」，13日在西門紅樓舉行頒獎典禮。邱垂正在活動前受訪時，有媒體提問，假設國共兩黨達成任何協議，有沒有觸犯法規的疑慮。

邱垂正對此表示，依照「兩岸人民關係條例」，未經政府授權，任何團體不得跟中國大陸針對涉及公權力的事項進行政治性的協議或是協商。「那我們希望，任何團體赴陸進行交流，要符合兩岸條例以及相關法律的規範，要秉持著對等尊嚴，不預設前提來進行有意義的交流」。

邱垂正還呼籲，赴陸交流必須注意社會觀感跟國際視聽，不要配合中共統戰分化台灣內部的團結，或者是誤導國際社會的視聽與認知，共同維護國家主權尊嚴以及我們的國家利益。

外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，由國民黨副主席蕭旭岑1月底率隊前往北京。國民黨主席鄭麗文10日表示，如果未來有具體進度或活動，甚至大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體結論，一定第一時間向外界報告與說明，絕不秘密進行。

國共論壇始於2005年「連胡會」（時任中國國民黨主席連戰訪問大陸，與時任中共總書記胡錦濤會面）後達成的共識。此後，國共論壇自2006年起每年舉行，最後一次舉辦是2016年，共舉辦11屆。不過，國共論壇無法脫離政黨交流的基本格局，實質交流成效仍受外界檢驗。（編輯：邱國強）1150113