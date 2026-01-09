傳國共論壇擬於農曆年前重啟 民進黨：勿淪統戰工具、背離主流民意

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／資料照片，圖源：翻攝自中國國民黨Facebook直播）





俗稱「國共論壇」的兩岸經貿文化論壇，是中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的年度兩岸活動，上次舉辦已是2016年，至今已9年未再辦過。現傳出對國民黨黨主席鄭麗文上任後，擬規劃於農曆年前重啟「國共論壇」，外界質疑此舉是為鋪陳所謂「鄭習會」提前試水溫，引發社會高度關注。對此，民主進步黨發言人李坤城今（9）日表示，國民黨一再以實際行動坐實外界疑慮，甘願配合中共政治安排以換取「入場門票」，已嚴重背離台灣主流民意與國家利益。

李坤城指出，「國共論壇」長期以來即是中共對台統戰的重要平台。在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的嚴峻情勢下，國民黨不僅未見捍衛台灣主權與尊嚴的明確立場，反而急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路。相關作為，也印證了近期國外智庫對國民黨「呼應中共敘事」的嚴正警訊，令人深感遺憾。

李坤城進一步表示，中共近期公布所謂懲治國人名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應，直接威脅國人安全。然而，國民黨不僅未堅定捍衛國家主權，反而與民眾黨在立法院內持續聯手，至今已六度阻擋中央政府總預算案，並杯葛自我防衛的國防特別預算。一邊與中共唱和，一邊在國內阻礙國防建設，無疑正在削弱台灣強化自我防衛的能力，對國家安全毫無助益。

李坤城強調，在中共持續對台施壓的情勢下，「國共論壇」早已不是單純交流，而是中共對台統戰的重要平台。國民黨此時推動論壇、釋放政治訊號，無疑加深社會對其立場的疑慮，也背離台灣主流民意。他呼籲國民黨切勿配合中共政治安排，讓台灣的主權與安全成為政治操作的籌碼。

