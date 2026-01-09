傳國共論壇月底北京舉行 牛煦庭：國民黨會守好自身立場

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

有媒體報導，「國共論壇」將在本月27日至29日於北京舉行，國民黨將由國民黨副主席蕭旭岑率團。對此，國民黨發言人牛煦庭今（9）日上午受訪時說，外界應以較開放的心態看待，即使進行對話，國民黨仍會守好自身立場，重點並非讓步，而是透過溝通降低誤判與衝突的可能性。

牛煦庭。（圖／牛煦庭臉書）

牛煦庭今天說，若國共論壇能重新召開，代表兩黨間仍保有一個對話管道，外界應以較開放的心態看待，特別是在當前國際局勢快速變動、地緣政治風險升高的背景下，溝通本身具有其必要性。

牛煦庭也說，外界時常將國民黨與北京、台灣與北京之間的對話過度解讀，甚至上綱為民族主義或利益交換，但這樣的看法並不符合實際狀況，從國際關係與戰略層面來看，當前更需要的是風險管理與避險思維，而建立穩定的對話管道，本身就是降低衝突風險的一種方式，即使對話，國民黨仍會守住自身立場，重點並非讓步，而是透過溝通降低誤判與衝突的可能性。若國共論壇得以舉行，社會應給予祝福與理性看待，因為對話有助於穩定區域情勢，對台灣整體安全具有正面意義。

至於鄭麗文未來是否有可能與習近平見面？牛煦庭認為，黨內對於相關安排已有明確原則，包括對等層級的交流，以及時間與行程的彈性規劃。國民黨的對外關係不會是一面倒的走向，若有相關交流，也必然會同步規劃訪美及其他國家的行程，展現多元且平衡的外交布局。



