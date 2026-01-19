傳國共論壇月底北京重啟 蕭旭岑：還在磋商、報導資訊有落差

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，多次公開表態有意赴中國會面習近平，停擺多年的國共論壇傳出將於月底在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑今（19日）接受節目訪問，他並未正面回應，僅表示媒體報導資訊有落差，目前仍和中國磋商中。

去年底中共無預警宣布圍台軍演之際，鄭麗文仍心繫出訪，上節目稱2026上半年以出訪北京為優先、再訪美，鄭當時還說，會見中國國家主席習近平具「重大戰略意義」，當時遭民進黨痛批，鄭麗文無視共軍軍演，「已清楚暴露國民黨對中的真實立場」。

廣告 廣告

近來則傳出已停辦多年的國共論壇將在本月底於北京登場，「鄭習會」是否成行，也成外界關注焦點，今（19日）蕭旭岑在廣播節目「千秋萬事」中透露，國共論壇行程還沒確定，並表示「報導的訊息有時候是會有落差的」，面對主持人王淺秋追問，所以不確定會有國共論壇、也沒有要月底出訪？蕭旭岑僅表示，「目前與對方還有一些討論磋商，目前還沒有進一步訊息」。

王淺秋再問，國共論壇即將成行只是推測、還未成為國民黨的具體政策？蕭旭岑表示，這樣的講法不是很精確，主席鄭麗文競選前、就任後都一再表示，要維持溝通管道，重啟過去停擺多年的溝通平台，與台灣切身相關、民間期盼的產業交流等都積極在做，至於具體做法，蕭旭岑持續賣關子，表示要等成熟才對外公布。

面對先前新北市長侯友宜表示，兩岸交流有相關條例規範，在對等尊嚴下，一定要符合法治，更要符合台灣民意，蕭旭岑認同表示，侯講得很有道理，也是對的提醒，蕭稱「國民黨符合主流民意」，也會遵循所有規範。

由於2026九合一選舉將在年底登場，不少藍營參選人憂心影響選情，蕭旭岑則喊話，要參選同志及國民黨支持者有信心，並重申「國民黨確實站在台灣的主流民意」，只要國民黨能證明有能力維持兩岸溝通管道，民心、民意會湧現，這也是賴政府害怕的地方。





更多《鏡新聞》報導

關稅立功聲勢漲！鄭麗君被看好選北市 吳思瑤：她答應一定全力幫

柯美蘭被點名選竹北 柯文哲不曉得意願只說她很忙「月開百台刀」

蔡英文解題英文學測「BCBAD？」 前幕僚現身糾正「豬」笑翻網