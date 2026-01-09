傳國共論壇月底在北京舉辦 民進黨：背離主流民意

（中央社記者溫貴香台北9日電）外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇。民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨一再以實際行動坐實外界疑慮，甘願配合中共政治安排以換取「入場門票」，已嚴重背離台灣主流民意與國家利益。

梅花新聞網8日報導指出，國民黨主席鄭麗文上任後，擬於1月27日至29日，在北京舉辦已停辦9年的國共論壇，國民黨預計由副主席蕭旭岑率隊出席。

民進黨今天發布新聞稿指出，鄭麗文上任後，首度規劃於農曆年前舉行國共論壇，外界質疑此舉是為鋪陳所謂「鄭習會」提前試水溫。

李坤城說，國共論壇長期以來即是中共對台統戰的重要平台。在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的嚴峻情勢下，國民黨不僅未見捍衛台灣主權與尊嚴的明確立場，反而急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路。相關作為也印證了近期國外智庫對國民黨「呼應中共敘事」的嚴正警訊，令人深感遺憾。

李坤城指出，中共近期公布所謂懲治國人名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應，直接威脅國人安全。然而，國民黨不僅未堅定捍衛國家主權，反而與民眾黨在立法院內持續聯手，至今已6度杯葛國防特別條例，且阻擋中央政府總預算案。一邊與中共唱和，一邊在國內阻礙國防建設，無疑正在削弱台灣強化自我防衛的能力，對國家安全毫無助益。

李坤城說，在中共持續對台施壓的情勢下，國共論壇早已不是單純交流，而是中共對台統戰的重要平台。國民黨此時推動論壇、釋放政治訊號，無疑加深社會對其立場的疑慮，也背離台灣主流民意。他呼籲國民黨切勿配合中共政治安排，讓台灣的主權與安全成為政治操作的籌碼。（編輯：謝佳珍）1150109