傳國共論壇月底登場！ 林楚茵痛批：擋6次國防預算只換來半張門票

民進黨立委林楚茵。 圖：民進黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 傳出「國共論壇」可能在農曆春節前登場，並由副主席蕭旭岑率團前往北京。對此，民進黨立委林楚茵今（9）日就痛批，國民黨擋預算換到赴中半張門票，當美日持續深化同盟關係，整備國防能力時，卻傳出蕭旭岑將於27日率團出訪北京重啟「國共論壇」。這讓她質疑，「難道國民黨是為了當面輸誠、賣台換取私益？」

據傳「國共論壇」已確定將在本月27日至29日於北京登場，並由副主席蕭旭岑率團前往，而這也為日後「鄭習會」鋪墊、試水溫。

對於「國共論壇」重啟，林楚茵發文指出，國民黨擋了6次軍購預算，換到赴中半張門票。她表示，日本防衛相小泉進次郎日前明確表示，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。而日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢。

林楚茵直言，諷刺的是，蕭旭岑傳出將於1月27日率團赴北京重啟「國共論壇」。當美日都在擔心台灣安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，以換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到國共論壇「半張門票」。「國民黨急著重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？」

