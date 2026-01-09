傳國共論壇重啟 李坤城批為「鄭習會」鋪路：背離台灣主流民意
傳出「國共論壇」將重啟，並於本月底在中國北京舉行，被視為替後續「鄭習會」鋪路。對此，民進黨發言人李坤城今（9日）批評，國民黨一再配合中共政治安排以換取「入場門票」，相關作為已嚴重背離台灣主流民意與國家利益。
「國共論壇」停辦多年，國民黨新任黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意訪問中國，且強調若能進行「主席對主席」層級會面才會成行，如今傳出「國共論壇」將重啟，並於1月27日至29日在北京登場，外界解讀此舉是為「鄭習會」鋪路。
對此，李坤城今日表示，「國共論壇」長期是中共對台統戰的重要平台，在中共持續對台進行軍事恫嚇與外交打壓的情勢下，國民黨不但未展現捍衛台灣主權與尊嚴的立場，反而急於赴中交流，直言明顯是在為「鄭習會」鋪路。
李坤城指出，相關作為也印證近期國外智庫對國民黨「呼應中共敘事」的嚴正警訊，令人遺憾，他也提及，中共近期公布所謂懲治國人名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應、直接威脅國人安全，但國民黨卻未堅定捍衛國家主權，反而與民眾黨在立法院聯手，已6度阻擋中央政府總預算案，並杯葛攸關自我防衛的國防特別預算，「一邊與中共唱和，一邊在國內阻礙國防建設」，無疑正在削弱台灣強化自我防衛的能力，對國家安全毫無助益。
李坤城強調，在中共持續對台施壓下，「國共論壇」早已不是單純交流，而是中共對台的重要統戰平台，國民黨此時推動論壇、釋放政治訊號，無疑加深社會對其立場的質疑，也背離台灣主流民意；他呼籲國民黨切勿配合中共政治安排，讓台灣的主權與安全成為政治操作的籌碼。
