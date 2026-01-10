傳國共論壇鋪路「鄭習會」 鄭麗文：絕對不會祕密進行

台中市 / 綜合報導

外傳國民黨主席鄭麗文可能出席國共論壇，甚至安排「鄭習會」，引發各界關注，鄭麗文強調，兩岸破冰交流的活動，絕對不會 祕 密進行，希望外界不要多做揣測，但高度政治敏感性，她跟黨內大咖的互動，都被放大檢視，鄭麗文南下台中，接連出席2個公開活動，同黨的市長參選人楊瓊瓔跟江啟臣，一前一後跟鄭麗文寒暄問候，2位參選人各自錯開，沒有搶著要跟鄭麗文一起同框曝光，引發不少解讀。

笑容滿面，不斷揮手致意，國民黨主席鄭麗文，10號下午來到台中市黨部講課，受到黨員熱情歡迎，支持者說：「主席好，主席好。」鄭麗文接下來可能會出席國共論壇，甚至進一步安排「鄭習會」，攸關兩岸政治敏感度，鄭麗文強調不會 祕 密進行。

國民黨主席鄭麗文說：「鄭習會，只要有具體的結論，我一定會第一時間向大家來報告跟說明。」鄭麗文解釋兩岸交流破冰的活動，都會公開，希望外界不要多做揣測，支持者關心台中市長的提名人選，到底怎麼產生，鄭麗文強調協調的日期已經決定。

國民黨主席鄭麗文說：「1月16號，會一起來進行協調。」要角逐市長的立法院副院長江啟臣，以及立委楊瓊瓔，今(10)日出席公開活動，兩個人都搶著跟立法院長韓國瑜同框互動，看到鄭麗文來了，楊瓊瓔拉著民眾跟她一起合照，江啟臣雙手合十距離鄭麗文有5公尺的距離，兩位參選人拜拜一左一右沒有搶著跟鄭麗文同框曝光，引發不少解讀。

支持者說：「市長好。」民進黨市長參選人立委何欣純，按照既定步調出席地方座談會，要打贏選戰外傳她獲得總統級的幕僚助陣相挺，包括號稱小英第一文膽的李拓梓，黨公職經歷豐富還當過總統府文稿小組組長，撰寫國慶演說，主責新媒體的薛舜文，熟悉網路議題與社群操作，競選團隊的執行長由資深幕僚李政毅接任，他從基層幕僚出身歷任黨職海基會文教處處長以及嘉義縣社會局長，3大生力軍加入讓何欣純相當振奮。

立委(民)何欣純說：「總統的大選，發揮了滿大的功能，也創造了聲量，當然對我而言，能夠網羅他們進來，我非常的高興。」何欣純強調，競選團隊的成員都有不同的專業，目標都是一起為台中市來努力，讓城市治理往更好的方向前進。

