傳國共論壇鋪路「鄭習會」 鄭麗文：絕對不會祕密進行

近期傳出國民黨主席鄭麗文計畫將重啟停辦已久的「國共論壇」，並積極爭取與中共中央總書記習近平會面。鄭麗文今（10）日表示，「未來若有具體進度，鄭習會我一定會第一時間向大家報告。」並強調，不論是「國共論壇」或「鄭習會」，絕對不會秘密進行。

地方大選在即 藍內部傳「內政先於兩岸」聲浪

鄭麗文上任之後，一改前朝作風，大刀闊斧，積極推動兩岸交流。不過，九合一大選在即，有不具名藍營區域立委擔心，地方選舉前應該以內政議題為重，與中國走得太近，恐怕徒增「被抹紅」風險。

但地方似乎嗅到風向轉變，過去經常批評黨中央的國民黨南部小雞，如今態度明顯收斂不少。國民黨高雄市議員邱于庭表示，「我們剛剛經歷了直接圍台軍演，和平、理性、平等、互惠的溝通，我覺得是非常必要。」國民黨高雄市黨部主委柯志恩表示，「國共論壇就曾經舉辦過，也沒有影響過地方選情啊。」

在野頻擋國防預算 國安人士質疑「條件交換？」

國民黨在立法院頻頻阻擋國防預算，也引發國安人士批評，質疑卡預算是否與中共有私下條件交換。民進黨立委許智傑指出，「鄭麗文執著於謀取個人政治利益，避免國共兩黨簽署任何協議，防止我國主權受到傷害。」

鄭麗文則表示，「國家安全會議，不要變成國家不安會議，不要變成造謠中心。」

綠營希望國安單位嚴密掌握「國、共」交流動態，國民黨中央持續推動兩岸交流，對地方選情是加分、還是扣分，投票當天見真章。

台北／桑輔成、馮皓宇 責任編輯／蔡尚晉

