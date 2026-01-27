傳國共「智庫交流」2/2北京登場 蕭旭岑：文傳會將正式說明

▲ 圖/資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

今(27)日傳出原定月底國共論壇轉型為「智庫交流」，並延期到2月2日至4日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑率隊出席，預計中國國台辦主任宋濤也將出席晚宴。對此，蕭旭岑表示，文傳會會正式說明。

《自由時報》今報導，國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前朝改降為雙方智庫參訪交流形式，並指中共稱若國民黨在立法院此會期能成功擋下對美軍購的國防特別條例草案付委審查，未來持續阻止軍購案推案、阻止台美在關稅敲定後進一步展開的供應鏈合作，北京願意安排2月2日到4日同國民黨的代表團在北京舉行論壇。

國民黨則嚴正駁斥，指相關報導完全悖離事實，為惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽，強調「任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提」。

至於外傳下週一舉行「第一次智庫交流論壇」，由蕭旭岑率隊，智庫副董事長李鴻源、主席辦公室特別顧問李德維同行展開3天的交流行程，北京方面宋濤也將出席2日的晚宴。國民黨發言人牛煦庭僅強調，近期國民黨中央會有正式對外說明；蕭旭岑也回應，文傳會將正式對外說明。

原始連結







