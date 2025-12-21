傳國外技協不敢隨海鯤出海測試 台船：與事實不符

（中央社記者游凱翔台北21日電）媒體今天報導，潛艦國造原型艦海鯤號海上測試期間，海軍要求台船「以最低安全標準」出海，導致各國監造、技協不敢上船。台船指出，與事實完全不符，各階段海測均按測試項目綜合考量空間限制、專業分工，完成規劃共同海試及調校。

網路媒體「鏡報」報導，潛艦國造原型艦海鯤號（舷號711）目前已完成5次海上測試，因海軍不理海測最高安全標準，要求台船公司「以最低安全標準」進行海上測試，導致包括美英等國監造、技協及技術顧問不敢上船；另鏡報也披露，海鯤艦的相關裝備、技協廠商資訊。

台船公司下午發布新聞稿表示，該媒體揭露「國造潛艦廠家資訊」部分，涉及台船所應保護商源範圍，屬商業秘密亦為國防機密，針對商情資訊無論其報導是否正確，台船不會逐一回應或證實，同時已針對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

台船提到，原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，相關測試條件與風險評估均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，絕無「政治考量」。

台船指出，該媒體指稱海軍「以最低安全標準」執行海測，與事實完全不符。另外，外籍監造技協及裝備廠家在各階段海測，均按測試程序書及項目，綜合考量空間限制、裝備專業分工，在完成整體規劃後，共同出海測試及調校，並無「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

台船強調，專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，建造期間秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，特定媒體反覆以臆測或片面訊息，渲染、誤導社會視聽，無益國防自主化。

此外，海軍回應，原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，測試條件與風險評估均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，指稱海軍「以最低安全標準」執行海測與事實不符。

海軍強調，各階段海測外籍監造技協及裝備廠家，亦均按測試程序書及項目需要，綜合考量空間限制及裝備專業分工，共同出海測試及調校，無所指「因未達安全標準而拒絕上船」情事。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141221