傳國安人士示警 稱12/13恐有「聯合利劍-C」

中共又要對台發動軍演了嗎？有平面媒體指出，國安人士分析，因中日關係緊張，假設未來一週中國仍找不到台階下，不能排除中國會發動「聯合利劍-C」軍演，而時間點就落在13日，中國的「南京大屠殺國家公祭日」！

中國央視再秀肌肉，影片介紹長程火箭彈。（圖／TVBS）

央視最新上架的演訓片中，遠海火箭彈成為主角，畫面展示火箭彈鎖定島上模擬目標並發射攻擊。央視記者強調，遠火最看重的就是「快準狠」。影片中還顯示海上無人艇出沒，共軍表示同樣能夠精準打擊。這段20幾分鐘的節目引發專家關注，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析表示，遠火的造價相對於彈道飛彈來說比較便宜，但射程又較一般火砲來得長，而台灣目前對於這些遠火的防攔舉措基本上是付之闕如。

值得注意的是，這支影片由央視的國防軍事頻道「礪劍」發出，引發外界猜測是否預告又有與「利劍」相關的軍演。有平面媒體報導指出，國安人士分析，因中日關係緊張，假設未來一週中國仍找不到台階下，不排除擴大軍事威脅，迫使日方或區域各方退讓。依照過去經驗，也不能排除中國會發動「聯合利劍-C」軍演，再次以台灣為藉口對各方進行壓迫，時間點就落在12月13日，中國的「南京大屠殺國家公祭日」。

對此，淡大國際事務戰略所副教授林穎佑認為，如果軍演與南京相關事件有關，那麼中國應該是針對日本，場域比較有可能是在東海地區而非台海，中國目前並沒有要特別針對台灣進行這些演習。林穎佑分析，中共針對台灣發動軍演的可能性較低，就算要針對台灣，軍演也會以今年4月發起的「海峽雷霆」來命名。

面對可能的軍事威脅，賴政府強化國防的立場明確。民進黨秘書長徐國勇針對在野黨批評「軍購就是要引戰」的說法提出反駁，他以生活化的例子說明：「當你上完廁所，你才要去找衛生紙，要這樣嗎？還是你要上廁所之前，先帶著衛生紙進去，或者你的廁所裡面，就要先準備好衛生紙。」徐國勇表示，雖然這比喻有些粗魯，但非常淺顯易懂，強調防衛準備的重要性。

