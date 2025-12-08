傳國民黨將刪除反共黨章換鄭習會 鄭麗文驚訝回：蛤？從來都沒有聽說過

記者詹宜庭／台北報導

外傳國民黨刪除黨章第二條「反對共產主義」，鄭麗文質疑「哪裡聽說的？」（資料圖／翻攝畫面）

有媒體報導指國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後「鄭習會」，而為湊齊北京要求的「三張門票」，傳出國民黨計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」，為後續中國統一論述鋪陳。對此，國民黨主席鄭麗文質疑，「這是去哪裡聽說的？是在自由時報編輯室聽說的嗎？還是在總統府裡面聽說的？我怎麼從來都沒有聽說過？」

根據《自由時報》昨日報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，除了由張榮恭領導一個論述小組，除將兩岸過去的「一中各表」確立為對岸可以接受的「各表一中」，還有刪除黨章第二條「反對共產主義」。

對此，鄭麗文今日接受網路節目專訪時質疑，「這是去哪裡聽說的？是在自由時報編輯室聽說的嗎？還是在總統府裡面聽說的？我怎麼從來都沒有聽說過？從我上任黨主席到現在，媒體都拿一些我沒聽說過的事情在問我，我想，蛤？本黨從來都沒有這個討論，為什麼我都沒有聽說過，你們哪裡聽說的？」

