傳國民黨章刪除「反共」柯志恩憂完全沒考慮選舉後座力

國民黨主席鄭麗文要總統賴清德刪掉民進黨台獨黨綱，不過也傳出鄭麗文有意將國民黨黨章中的「反對共產主義」刪除。對此，將代表國民黨參與2026高雄市長選戰的立委柯志恩今（8）日被問到此事時回應，沒聽過，這件事茲事體大，可以2028取得更大共識來做，直接說要刪除反共，完全沒考慮到未來選舉的後座力，她個人真的強烈認為，還是需要更多討論。

柯志恩今天接受媒體聯訪，被問到，昨天傳出黨中央想刪除反共條款，是否會影響2026選戰？柯志恩停頓了一下才回應，「反共條款把它刪除掉，我沒聽過，我覺得這需要更大的共識」。

柯志恩表示，地方選舉通常跟民生地方有關，硬要扯上兩岸議題，她覺得這部分倒是可以在2028，透過黨內更大的共識來做。

「我覺得這件事情茲事體大！」柯志恩建議，必須取得大家非常大的共識，特別是立法院目前還是最大的舞台，如果立委在這件事都沒有做過充分討論，「然後直接告訴我說我們要刪除這兩個字，完全沒考慮到未來選舉的後座力，我個人真的強烈認為，還是需要更多討論。」

